В России длительность рабочей недели выросла до рекордного уровня

В России растет длительность рабочей недели. В первом квартале 2023 года она составила 38,5 часа, что является максимальным показателем с 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В январе-марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, подсчитали аналитики FinExpertiza. За все время ведения данной квартальной статистики Росстатом, с 2010-го, показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в первом квартале этого года, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, – 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться», – отмечают аналитики.

Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней. Свыше 40 часов в неделю могут трудиться те, у кого установлен ненормированный рабочий день, либо такая работа должна быть оформлена как сверхурочная.

Россияне стали работать дольше на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров. Также сказалось повышение экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин – 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на четыре минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут.

В Росстате отметили, что рост средней продолжительности рабочей недели произошел еще и из-за увеличения нагрузки на предприятия в ряде отраслей, часть которых вынуждены были перейти на двух- и трехсменную работу. В частности, речь идет о компаниях оборонно-промышленного комплекса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»