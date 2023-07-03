Богатейшие россияне увеличили свое состояние на $16,5 млрд с начала года

Состояние богатейших россиян с начала года выросло на 16,5 млрд долларов, следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Рейтинг включает в себя 500 богатейших людей мира, в том числе 24 гражданина России. Их общее состояние на 3 июля 2023 года составляет $289,21 млрд долларов.

Согласно информации Bloomberg Billionaires Index, больше остальных увеличился капитал основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он вырос на $4,8 млрд – до $20,2 млрд.

Лидерство среди россиян сохраняет один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, который с начала года сократил состояние на 28,9 млн долларов до $28,5 млрд. На втором месте – совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его капитал вырос на $1,5 млрд до $26,1 млрд. Замыкает тройку богатейших российских предпринимателей бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который увеличил свое состояние на $3,22 млрд, до $23,1 млрд.

В десятку лидеров также вошли Алишер Усманов ($18,3 млрд), потерявший с начала года 126 млн долларов, Алексей Мордашов ($18,2 млрд), чье состояние сократилось на 475 млн долларов, Михаил Прохоров ($14,7 млрд), увеличивший капитал на 1,46 млрд долларов. Кроме того, в топ-10 российских богачей попали Геннадий Тимченко ($13,1 млрд), нарастивший состояние на 1,29 млрд долларов, Андрей Мельниченко ($11.6 млрд), потерявший 1,57 млрд долларов, и Михаил Фридман ($11.5 млрд), увеличивший капитал на 237 млн долларов.

Надо отметить, что рейтинг богатейших людей планеты по версии Bloomberg возглавил американский бизнесмен Илон Маск. Его благосостояние достигло 234 млрд долларов. Вслед за ним идет французский предприниматель Бернар Арно, его состояние оценено в 200 млрд долларов. Тройку замыкает Джефф Безос(154 млрд долларов).

Москва, Наталья Петрова

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