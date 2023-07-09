Россия стала главным поставщиком газа в Испанию

Россия стала основным поставщиком газа в Испанию по итогам июня. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas, которые приводит «Прайм».

Как сообщается, Испания импортировала 7 673 гигаватт-часов (ГВт.ч) сжиженного природного газа из России в июне, что составило 26,8% от общего объема закупок королевства. С января по июнь Испания закупила у России 41 145 гигаватт-часов СПГ. При этом Алжир экспортировал в эту страну 21% от общего объема газа, США – 18,5%.

В марте компания Enagas информировала, что импорт газа из России в Испанию в феврале 2023 года увеличился на 151%. Тогда сообщалось, что импорт российского газа королевством увеличился с 2 174 гигаватт-часов (ГВт.ч) в феврале 2022 года до 5 465 ГВт.ч в 2023 году, что составило 17,2% от общего объёма импортируемого газа.

На данный момент Испания позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис из-за сокращения поставок российского газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступили более 20 стран.

Мадрид, Светлана Антонова

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