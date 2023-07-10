В России установлен новый рекорд по банкротству граждан. За первые шесть месяцев 2023 года таковыми признаны 163 тысячи человек – на треть больше, чем годом ранее. При этом проблемы с выплатами по кредитам есть у 9 млн россиян.

За январь-июнь 2022 года суды признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федресурса. В январе-июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тысяч до 121,3 тысячи), а за шесть месяцев 2021 года к пандемийному 2020-му – в 2,1 (с 42,7 тысячи до 88 тысяч).

По числу банкротств лидируют Московская область и Москва (7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно), затем идут Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.). Основную часть (96,5%) процедур по признанию банкротом инициируют сами граждане.

По словам экспертов, рост количества банкротств объясняется повышением уровня информированности граждан. На сегодня проблемы с выплатами испытывают порядка 9 млн заемщиков, что сопоставимо с показателями прошлого и позапрошлого годов. Среднее значение показателя долговой нагрузки сейчас достаточно стабильно и находится далеко от критических показателей. К тому же банки на протяжении уже долгого времени придерживаются консервативной политики, и регулятор держит руку на пульсе, вводя лимиты на выдачу рискованных займов и несколько охлаждая рынок розничного кредитования.

Москва, Зоя Осколкова

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