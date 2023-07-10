Страны возвращают золотые резервы из-за заморозки российских активов

Все большее число стран выступают за возращение золотых запасов на родину для защиты от экономических ограничений подобных тем, которые были введены в отношении России. Об этом пишет Reuters.

Как показал опрос Invesco Global Sovereign Asset Management Study, практически 60% центральных банков и суверенных фондов посчитали в новых условиях золото более привлекательным, а 68% (по сравнению с показателем в 50% в 2020 году) хранят свои резервы в своей стране.

«Заморозка в прошлом году Западом почти половины золотовалютных резервов России, оцениваемых в 640 млрд долларов, в ответ на начало российско-украинского конфликта создала прецедент», – говорится в статье.

Кроме того, геополитические опасения побуждают некоторые государства постепенно отказываться от доллара США. Рост американского госдолга, по мнению 7% респондентов, представляется им негативным фактором для доллара, хотя они и не видят другой альтернативы мировой резервной валюте.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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