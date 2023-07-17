Россияне смогут отправлять переводы самому себе на сумму до 30 млн рублей в месяц

В России повысят лимит переводов самому себе без комиссий до 30 млн рублей в месяц. Об этом говорится в поправках, которые внесут в закон о банковской деятельности. Кредитные организации не смогут ограничивать размер или число операций в пределах этой суммы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект с порогом 1,4 млн еще в конце прошлого года, пишут «Известия». Теперь же сумму увеличат до 30 млн рублей. Нововведение позволит гражданам свободно распоряжаться своими деньгами, избавит от необходимости дополнительно платить комиссии за перечисления на свои счета в другие кредитные организации, повысит финансовую доступность и будет способствовать развитию конкуренции.

Кроме того, в документе есть положение о том, что банк будет обязан бесплатно информировать клиента об истечении срока его вклада как минимум за пять дней до этого момента. Таким образом, гражданин сможет самостоятельно принять решение продлить депозит или отдать деньги в другой банк.

В Госдуме ожидают принятия законопроекта в июле этого года. Планируется, что запрет взимать комиссии за переводы самому себе вступит в силу через девять месяцев после официального опубликования закона.

В настоящее время клиенты могут перечислять до 100 тысяч рублей в месяц без комиссий через систему быстрых платежей (СБП). При операциях выше этой суммы придется отдать не более 0,5% от перевода (максимум 1,5 тысячи рублей). Вознаграждения за другие межбанковские транзакции финорганизации устанавливают самостоятельно, у отдельных игроков рынка они могут достигать 1,5% от суммы перевода.

Москва, Зоя Осколкова

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