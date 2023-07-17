В России подскочила доля контрафактной электроники

Доля контрафактной техники, продаваемой на российских маркетплейсах, за год увеличилась вдвое. По мнению экспертов, число подделок в дальнейшем будет только расти. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные IQ Technology.

С июля 2022 года по июль 2023-го на российских маркетплейсах почти вдвое выросло количество подделок техники покинувших страну брендов. Так если в прошлом году фальсифицированные смартфоны составляли 12% в общем объеме предложения, то сейчас – уже 31%. В сегменте ноутбуков доля выросла с 22% до 31%, мелкой бытовой техники – с 15% до 34%, смарт-часов – с 35% до 63%, наушников и колонок – с 27% до 69%. В исследовании было проанализировано 15 тысяч карточек товаров.

Чаще всего подделывают устройства известных брендов, таких как Apple, Samsung и Xiaomi. Подделки выполнены в дизайне оригинала, но имеют отличающиеся размеры и другую операционную систему, если речь идет про устройства Apple, то вместо iOS установлен Android. Коробка выполнена из бумаги низкого качества, а изображение нанесено отличным способом.

Ранее сами правообладатели были заинтересованы в защите своих брендов, осуществляли мониторинг и боролись с подделками, используя все возможные легальные методы их вытеснения, изъятия и уничтожения. Сейчас же производителям и реализаторам копий и реплик бояться нечего, поскольку владельцы брендов не мониторят российский рынок. По прогнозам специалистов, с учетом тенденций доля контрафакта будет только расти.

Москва, Зоя Осколкова

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