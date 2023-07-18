Россия будет обмениваться данными с другими странами для борьбы с отмыванием денег

В России создают международную систему обмена информацией с другими странами, чтобы бороться с легализацией незаконно полученных доходов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Разработкой системы обмена данными с государствами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки занимаются сотрудники Международного учебно-методического центра финансового мониторинга. Координатором работ по созданию системы станет Росфинмониторинг.

На техническое проектирование и создание прототипа в 2023 году выделят 8,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В основу системы лягут отечественные технологии, которые будут включать в себя закрытые каналы коммуникаций с дружественными России государствами. Предполагается, что проект заработает к 2026 году.

Москва, Зоя Осколкова

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