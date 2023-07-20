Импорт зерновых в Японию из России вырос в пять раз

Япония в пять раз нарастила поставки зерновых из России. Об этом свидетельствуют данные торговой статистики министерства финансов страны.

За первые шесть месяцев календарного 2023 года импорт Японии зерновых из России вырос на 509,7%. При этом в июне текущего года поставки зерновых выросли на 445,2% по сравнению с июнем прошлого года.

В то же время проседает импорт овощей (на 56,7%) и фруктов (на 96,8%), а также рыбы и рыбной продукции (на 23,4%).

Ранее стало известно, что правительство Японии собирается ограничить экспорт автомобилей в Россию. Под запрет попадут машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Предположительно, поправки в правила экспортного контроля будут приняты в этом месяцев, а запрет вступит в силу уже в августе. Ограничение коснется не только новых, но и подержанных автомобилей.

Токио, Зоя Осколкова

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