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Вторник, 18 июля 2023, 08:31 мск

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Япония планирует ограничить экспорт автомобилей в Россию

Правительство Японии собирается ограничить экспорт автомобилей в Россию. Под запрет попадут машины с объемом двигателя более 1,9 литра. Об этом пишет Yomiuri.

«В апреле прошлого года Япония запретила экспорт в Россию автомобилей стоимостью свыше шести миллионов иен. Теперь под запрет попадут бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все гибридные, подключаемые гибридные авто и электрокары», – говорится в статье.

Предположительно, поправки в правила экспортного контроля будут приняты в этом месяцев, а запрет вступит в силу уже в августе. Ограничение коснется не только новых, но и подержанных автомобилей.

Мера принимается в поддержку ограничений, введенных США и ЕС. Так в мае Штаты запретили экспорт любых пассажирских автомобилей, а в июне вступил в силу запрет на поставки ТС с объемом двигателя более 1,9 литра из Евросоюза.

Согласно данным российской таможенной службы, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных машин, а около 80% из них приходится на транспортные средства из Японии.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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