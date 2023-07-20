Поставки нефти из России в Китай выросли на четверть за полгода

Китай в первом полугодии купил на 27,3% больше российской нефти, чем в тот же период 2022 года. Но при росте импорта до 52,6 млн тонн нефти, его общая стоимость упада на 3,7%, до 28 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Только в июне Россия отправила в КНР 10,5 млн тонн нефти на 5,2 млрд долларов. По объемам импорт вырос на 8,2% к прошлому июню, в денежном выражении – на 1,6%.

Россия осталась лидером по объему поставок нефти в КНР. На втором месте Саудовская Аравия с поставками 46,5 млн тонн нефти общей стоимостью 28,3 млрд долларов. Треттим по объемам поставок стал Ирак – 29,5 млн тонн за 17 млрд долларов, приводит данные ТАСС.

Доходы России от поставок топлива снизились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Объем экспорта нефти и нефтепродуктов снизился со 120 млрд до 77 млрд долларов.

Пекин, Наталья Рязанова

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