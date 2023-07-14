Доходы России от экспорта нефти упали почти в два раза

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал в июне со 120 млрд до 77 млрд долларов. При этом доходы от поставок топлива снизились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные обзора нефтяного рынка Международного энергетического агентства (МЭА).

По подсчетам аналитиков, доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в июне текущего года упали по сравнению с маем на 1,5 млрд долларов, или на 11,2%, до 11,8 млрд долларов. Это самый низкий показатель за последние месяцы и почти вдвое меньше по сравнению с июнем 2022 года (20,4 млрд), передает РБК. Общий объем экспорта российской нефти в июне сократился примерно на 0,6 млн барр. по сравнению с маем, до 7,3 млн барр. в сутки, это самый низкий показатель с марта 2021 года.

При этом Россия собирается продолжить снижение объемов экспорта нефти еще на 0,5 млн барр. в сутки, о чем заявлял вице-премьер Александр Новак. По его словам, это необходимо для обеспечения баланса рынка. Аналитики считают, что добыча в стране может сохраниться на прежнем уровне, поскольку наблюдается сезонный рост внутреннего спроса.

Стоит отметить, что Федеральная таможенная служба (ФТС) перестала публиковать данные об экспорте и импорте с начала специальной военной операции на Украине. Однако Минфин регулярно публикует данные о нефтегазовых доходах, которые помимо экспорта нефти и нефтепродуктов включают поставки газа за рубеж, а также продажи на внутреннем рынке. Согласно данным от 7 июля, нефтегазовые доходы за январь-июнь 2023 года снизились на 47%, до 3,382 трлн рублей (36,5 млрд долларов по курсу ЦБ РФ).

В Минфине уверены, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на «стабильную траекторию» и вскоре придет к базовому уровню – 8 трлн рублей в год. Ведомство также объясняло падение нефтегазовых доходов в этом году высокой базой прошлого года, снижением стоимости Urals, а также снижением цен и сокращением объемов экспорта газа.

О снижении экспортных доходов говорится и в обзоре Банка России. Регулятор считает, что резкое ослабление курса рубля связано в первую очередь с ухудшением торгового баланса. К тому же в прошлом месяце объемы продаж валютной выручки экспортерами упали на 22,9%, до 7 млрд долларов.

Относительно низкой ценой на российскую нефть в июне воспользовался Китай. По данным МЭА, в КНР был зафиксирован самый большой месячный прирост запасов сырой нефти за год – на 1,1 млн барр. в сутки. Этому способствовал резкий рост импорта нефти из России и Ирана со значительными скидками.

Москва, Зоя Осколкова

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