МЭА: Россия получила от продажи нефти рекордную с осени 2022 года сумму

Россия в августе получила крупнейшую выручку с октября 2022 года за экспорт нефти, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом объемы продаж снизились на 150 тыс. баррелей в сутки.

Российский экспорт нефти в августе принес на 1,8 млрд долларов больше, чем в июле – 17,1 млрд. В сутки отгружали 7,2 млн баррелей топлива, т.е. на 150 тыс. баррелей меньше июльского объема. Средневзвешенная цена российской нефти прибавила 14,4% или 9,3 доллара за баррель, следует из данных доклада МЭА.

Россия получила от продажи нефти на 1,4 млрд долларов больше, чем в прошлом месяце, а вот доходы от продажи нефтепродуктов выросли не так заметно – на 0,4 млрд долларов. Общая сумма все еще на 1,6 млрд долларов меньше дохода, полученного в 2022 году.

Индия, ОАЭ и Бразилия все еще покупают большие объемы российских нефтепродуктов, а вот Китай и Саудовская Аравия уменьшили закупки. Объемы экспорта нефти в Индию и Китай также снизились, хотя эти страны остаются основными покупателями.

В июне агентство сообщило о снижении экспорта нефти и нефтепродуктов из России со 120 млрд до 77 млрд долларов. Доходы от поставок топлива снизились почти на 50% по сравнению с прошлым годом. По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам первой половины 2023 года сократились по сравнению с прошлогодним уровнем на 47% и составили 3 382 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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