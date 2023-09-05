Россия продолжит сокращать экспорт нефти – Новак

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке. Мера является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года», – уточнил Новак, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

«Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков», – пояснил вице-премьер.

Стоит отметить, что средняя цена российской нефти марки Urals в августе по сравнению с июлем выросла на 15% до составила $74 за баррель, сообщал минфин РФ. Среднегодовая стоимость отечественного экспортного «черного золота» по итогам восьми месяцев 2023 года достигла $56,58 за баррель.

Москва, Светлана Антонова

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