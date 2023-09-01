Средняя цена российской нефти Urals за месяц выросла на 15%

Средняя цена российской нефти марки Urals в августе по сравнению с июлем выросла на 15% до составила $74 за баррель. Об этом свидетельствуют данные министерства финансов РФ.

В то же время в минфине уточнили, что по итогам восьми месяцев 2023 года средняя стоимость отечественного «черного золота» снизилась в 1,45 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года до $56,58 за баррель.

Ранее Минфин сообщал о средней цене Urals в январе-июле в $53,94 за баррель.

Напомним, что в основу бюджета заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы. Согласно этому документу, предполагается постепенное снижение цен на российскую нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году.

Москва, Мария Соколова

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