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Пятница, 7 июля 2023, 14:24 мск

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Минфин сообщил о резком снижении нефтегазовых доходов России

Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам первой половины 2023 года сократились по сравнению с прошлогодним уровнем на 47% и составили 3 382 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства финансов РФ.

В ведомстве пояснили, что такая ситуация связана с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки «Юралс» и сокращением объемов экспорта природного газа.

В то же время в минфине отметили, что месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год).

Примечательно, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились по сравнению с прошлогодним уровнем на 17,8 и составили 8 999 млрд рублей

По предварительной оценке, общий объем доходов федерального бюджета в январе-июне составил 12 381 млрд рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 г. +29,8% г/г).

При этом расходы составили 14 976 млрд рублей. Дефицит бюджета оценивается на уровне 2 595 млрд.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Минфин РФ

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