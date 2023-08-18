Международная аналитическая компания Kpler заявила, что Россия может стать крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, обойдя США, поскольку поставки российских продуктов нефтепереработки в эту латиноамериканскую страну в августе могут увеличиться на 25% относительно июля и достичь 235 тысяч баррелей в сутки, – передает в пятницу, 18 августа, бразильское англоязычное издание The Rio Times.

Издание со ссылкой на информацию, опубликованные Kpler, пишет, что «Бразилия начала наращивать закупки топлива в России в феврале 2023 года, после вступления в силу санкций Евросоюза, что привело к снижению цен. До 2023 года Россия экспортировала в Бразилию менее 50 тысяч баррелей топлива в сутки. В августе поставки российских продуктов нефтепереработки могут достичь 235 тысяч баррелей в сутки».

The Rio Times также сообщает, что ведущий аналитик Kpler Виктор Катона назвал «финансовым подарком» для Бразилии увеличившиеся российские поставки нефтепродуктов по сниженной цене.

Бразилиа, Иван Бабурин

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