Банкоматы крупных российских банков перестали принимать доллары и евро

Крупные российские банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы. Возможность внесения валюты отсутствует у 11 из 13 системно значимых кредитных организаций. Причин для таких изменений несколько – экономические санкции, заморозка корсчетов и политика дедолларизации.

В некоторых банках принимать доллары и евро через банкоматы перестали еще в прошлом году, другие подключились к ограничениям позже, пишут «Известия» со слов участников рынка. В большинстве кредитных организаций не сказали, по какой причине перестали принимать денежные единицы стран Запада. У ряда банков такая возможность отсутствовала изначально, их устройства всегда были моновалютными.

В первую очередь изменения связаны с антироссийскими санкциями. По словам экспертов, практически все системно значимые кредитные организации сейчас находятся в санкционных списках, а их корреспондентские счета в долларах и евро в иностранных банках заморожены. Принимать валюты зарубежных стран банкам становится невыгодно как с точки зрения рентабельности операций, так и с позиции управления рисками.

На российском банковском рынке есть еще организации, которые принимают доллары и евро от граждан, а также совершают платежи, но таких финансовых институтов становится все меньше. Кредитные организации с иностранным участием, несмотря на то что их корсчета продолжают функционировать, не хотят рисковать, проводя платежи россиян.

Для граждан по-прежнему сохраняется возможность внесения валюты через банковские отделения. В дальнейшем операции банков с евро и долларами будут полностью зависеть от развития геополитической ситуации. Эксперты советуют конвертировать валюты США и ЕС либо в рубли, либо в денежные единицы дружественных России стран.

Москва, Зоя Осколкова

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