Загрузка мощностей российских предприятий достигла рекордного уровня

В России зафиксирован максимальный показатель загрузки производственных мощностей. По словам экспертов, это может стать причиной роста инфляции, но стимулирует инвестиционную активность.

Как сообщил Центробанк РФ в июльском выпуске «Мониторинга предприятий», уровень загрузки производителей во втором квартале текущего года составил 80,9%. «Это новый исторический максимум», – обращает внимание регулятор. В предыдущем квартале показатель оценивался в 80,3%. В частности, рекордных уровней достигла загрузка в добыче полезных ископаемых (82,6%), обрабатывающих производствах (75,6%) и строительстве (77,7%), передает РБК.

В Банке России объяснили рост загрузки тем, что предприятия продолжали наращивать мощности и «модернизировали производство в условиях переориентации на внутренний спрос, активизации программ импортозамещения». К тому же увеличение показателя сопровождалось ростом инвестиционной активности.

«Инвестиционная активность расширялась почти во всех основных видах деятельности, наиболее активно – в торговле автотранспортными средствами, добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах. При этом в ряде отраслей – обрабатывающих производствах, строительстве и сфере услуг – инвестиционная активность на максимумах с 2017 года», – констатирует регулятор.

Эксперты указывают, что при предельной загрузке производственных мощностей если риск возникновения инфляционных последствий. Предприятия не могут выпускать больше продукции, чтобы обеспечить спрос на рынке, что ведет к росту цен и не ведет к росту производства. Эффект возникает не при 100% загрузки, а при менее высоком пороговом уровне (75-80-85%). Центробанк внимательно следит за тем, чтобы уровень не превысил эту планку.

По данным Росстата, в июне объемы промышленного производства выросли в годовом выражении на 6,5%. По сравнению с маем статистика фиксирует рост объемов на 1,5%, а в целом за первое полугодие индекс промышленного производства вырос на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста по-прежнему остается увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах.

Москва, Зоя Осколкова

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