Япония вводит ограничение на экспорт автомобилей в Россию

Власти Японии вводят запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателей объемом больше 1,9 литра. Запрет также коснется гибридных автомобилей и шин для крупногабаритных автомобилей. Об этом объявил министр экономики Ясутоси Нисимура.

«Меры будут обнародованы 2 августа, вступят в силу 9 августа», – заявил глава минэкономики на пресс-конференции в Токио (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, запрет введен в рамках мер, которые должны ограничивать экспорт товаров, укрепляющих промышленную базу России. Нисимура добавил, что Япония внимательно следит за ситуацией на Украине и «приложит все силы для реализации запрета на экспорт».

Надо отметить, что о готовящемся запрете на поставки в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, стало известно в июле. Сообщалось, что ограничительная мера коснется не только новых, но и подержанных машин.

По данным российской таможенной службы, в июне через Владивосток поступило рекордное число подержанных машин, а около 80% из них приходится на автомобили из Японии.

Токио, Наталья Петрова

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