Кабмин запретил вывоз риса и рисовой крупы из России

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на срок до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Запрет не будет распространяться на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, уточняется в сообщении.

Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство обосновало решение необходимостью поддержать стабильность на внутреннем рынке.

Отмечается, что временный запрет вывоза риса и рисовой крупы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Россия запрещала экспорт риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря прошлого года. Впоследствии запрет был продлен до 30 июня 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

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