Цены на курятину в России бьют рекорды

Стоимость куриного мяса в России установила исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, в июле курятина продолжила дорожать, средние цены на охлажденное и мороженое мясо кур на неделе, закончившейся 23 июля, достигли 196,93 рубля за 1 кг.

Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022 года – 190,85 рубля за 1 кг.

В середине июля в Минсельхозе сообщили, что стоимость мяса кур за год выросла на 6%, объяснив это сезонными факторами. По оценке аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила в среднем 270 рублей за 1 кг, передает Forbes. При этом диапазон цен довольно широк – от 200 до 350 рублей за кг, сообщила гендиректор Emeat Любовь Савкина. Расхождение с госстатистикой в компании объяснили тем, что анализируют данные по крупным розничным сетям.

По данным статистики, мясо птицы является одного из основных источников белка в рационе россиян. Его доля в общем объеме потребления оценивается в 44,3%, или почти 35 кг на человека.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что в двух граничащих с Украиной регионах – Воронежской и Курской областях – за пять месяцев 2023 года снизилось производство курятины. В то же время в Белгородской и Брянской областях объемы выпуска немного выросли, однако это не привело к снижению цен. Отмечалось, что от поставок курятины из приграничных регионов зависит вся центральная часть России, где продукция в последнее время заметно растет в цене.

Москва, Наталья Петрова

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