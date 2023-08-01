Импорт Турции товаров из России сократился до досанкционного уровня

Турецкий институт статистики сообщил о сокращении закупок Турцией российских товаров до досанкционного уровня. Импорт российских товаров в Турцию в июне снизился на 43% в денежном выражении к июню прошлого года и на 36% к маю, достигнув минимального месячного уровня с конца досанкционного 2021 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные института.

Российский экспорт в Турцию в первый летний месяц текущего года составил $2,91 млрд. Это самый низкий показатель за месяц с октября 2021 года.

Вместе с тем за шесть месяцев 2023 года в Турцию было поставлено российской продукции на $24,7 млрд, что на 10,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Тем не менее за шесть месяцев Россия удерживает лидерство по доле импорта Турции: 13,4% против 12% у Китая.

На энергоносители приходится более 60% всего импорта Турции из России. Их поставки в июне снизились в денежном выражении на 20% по отношению к маю, до $1,76 млрд.

При этом импортные закупки российских товаров по конфиденциальным статьям, к которым может относиться и сырая нефть, в июне сократились на 18% к прошлому месяцу, до $655 млн.

Согласно данным института, в июне Турция импортировала из всех стран около 3 млн т сырой нефти, что на 22% больше, чем в мае, однако на 5% меньше, чем в июне прошлого года. Общий импорт нефти в денежном выражении и по странам происхождения Турция не раскрывает.

Эксперты объясняют снижение импорта Турцией российской продукции разными факторами. Так, на ситуацию могли повлиять падение цен на энергоресурсы, снижение совокупного объема турецкого импорта из-за непростой макроэкономической ситуации в стране, сезонное снижением спроса на определенные товары, а также политические факторы, в частности, позиция Анкары по зерновой сделке.

Москва, Наталья Петрова

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