СМИ рассказали о трудностях Байдена из-за удержания ОПЕК+ цен на нефть

Администрация президента США Джо Байдена оказалась в тупике в связи с намерением стран ОПЕК+ не давать упасть ценам нефть. Штаты не успели восполнить стратегический нефтяной резерв, который достиг минимума с 1983 года, пишет саудовская Asharq Al-Awsat.

В начале года цены на нефть упали до 60 долларов за баррель, но Белый дом не спешил закупать топливо. Хотя Штатам нужно покрыть порядка 180 млн баррелей, которые забрали из стратегического резерва для сдерживания цен на бензин. При нынешнем уровне цен восполнение запасов обошлось бы Вашингтону в круглую сумму.

«Я не знаю, кто отвечает за планирование в области энергетики у этой администрации, но точно не те, кто разбирается в ценообразовании. Не стоит ожидать, что цены останутся низкими, когда предложение нефти в мире сокращается, а спрос растет», – указал автор статьи.

Странам ОПЕК+ невыгодно отпускать цены на нефть. При снижении объемов добычи это привело бы к потерям в бюджетах. А нынешний курс грозит дырой в бюджете уже Штатам.

Нефтяной резерв в США наполняли при стоимости барреля в 29 долларов. Теперь пришлось бы заплатить по 80 долларов или продолжать тратить миллиарды на содержание пустых резервуаров. Расходы по этой статье уже составили 25 млрд долларов с момента создания резерва.

«Теперь эта цифра удвоится. Если администрация Байдена ничего не сможет сделать, проблема перейдет к следующей администрации. Байдену и тем, кто придет за ним, будет тяжело, поскольку они оказались в политическом и нефтяном тупике», – говорится в статье.

В октябре 2022 года Белый дом сообщил, что нефтяной резерв стал менее 400 млн баррелей нефти. Байден назвал цену в 70 долларов за баррель «хорошей ценой для налогоплательщиков». По такой стоимости он планировал закупать нефть для восстановления резервов.

Эр-Рияд, Наталья Рязанова

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