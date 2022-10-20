российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 октября 2022, 17:50 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Байден заявил об опустошении нефтяного резерва США наполовину

Фото: страница Белого дома в соцсети

Стратегический нефтяной резерв США пуст почти наполовину. Об этом заявил президент Джо Байден.

«Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти», – заявил американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.

Байден добавил, что дал разрешение на высвобождение из резерва дополнительных 15 миллионов баррелей нефти. По его словам, запасов достаточно для подобных мер.

При этом президент США отметил, что пополнять резерв планируется по цене 70 долларов за баррель. «Это хорошая цена для налогоплательщиков», – сказал он. Кроме того, американский лидер пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день.

Ранее американское минэнерго сообщило, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, – до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимальной уровне с 1984 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Bloomberg: страны ЕС контролируют лишь десятую часть запасов газа / ЕС не справился с переходом на СПГ после российского газа / Эрдоган объявил Турцию центром будущих поставок газа / Катар предупредил ЕС о проблемных зимах вплоть до 2025 года / Газовый хаб в Турции: одну из веток трубопровода планируется построить через Сербию / Странам ЕС не удалось договориться о введении лимита цен на газ / США выпустят еще 15 млн баррелей нефтяного запаса на рынок / Китай остановил продажу СПГ в Европу ради собственных запасов на зиму

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Нефть и газ, США,