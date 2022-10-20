Байден заявил об опустошении нефтяного резерва США наполовину

Стратегический нефтяной резерв США пуст почти наполовину. Об этом заявил президент Джо Байден.

«Прямо сейчас стратегический резерв полон более чем наполовину, содержит около 400 миллионов баррелей нефти», – заявил американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.

Байден добавил, что дал разрешение на высвобождение из резерва дополнительных 15 миллионов баррелей нефти. По его словам, запасов достаточно для подобных мер.

При этом президент США отметил, что пополнять резерв планируется по цене 70 долларов за баррель. «Это хорошая цена для налогоплательщиков», – сказал он. Кроме того, американский лидер пообещал, что к концу года США будут производить до 1 миллиона баррелей нефти в день.

Ранее американское минэнерго сообщило, что стратегический резерв нефти в стране уменьшился на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, – до 405,1 миллиона баррелей. Показатель находится на минимальной уровне с 1984 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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