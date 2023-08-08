В Японии зарплата снижается 15-й месяц подряд из-за инфляции

Реальная заработная плата в Японии в июне снизилась на 1,6% по сравнению с прошлым июнем. Падение продолжается 15-й месяц подряд на фоне растущей инфляции, передает телеканал NHK.

Министерство труда Японии проанализировало данные более 30 тыс. компаний со штатом не менее пяти человек по всей стране. Средняя зарплата с учетом сверхурочных в июне составила 462 040 иен, или около 3240 долларов. Это на 2,3% больше, чем в тот же период прошлого года.

Японская конфедерация профсоюзов заявила, что бизнес предложил до конца года повышать зарплату в среднем на 3,58% в месяц. Это стало самым большим повышением за 30 лет.

Но на фоне растущей инфляции их усилия все еще не дали результата: реальные зарплаты падают дольше года. Банк Японии назвал целью своей политики снижение инфляции до 2%. Но уже более года скачки цен в стране превышают эту цифру.

Министерство труда признало, что все больше японцев ищут подработку из-за постоянно растущих цен на продукты и услуги. Только в июне число ищущих работу выросло на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, а число вакансий осталось прежним.

Токио, Наталья Рязанова

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