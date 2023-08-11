ЦБ РФ предсказал сохранение антироссийских санкций до 2026 года

Банк России раскрыл основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы. Регулятор не ожидает, что санкции против России отменят до 2026 года, но планирует рост ВВП на уровне 1,5-2,5% и инфляцию на уровне 4%.

Проект документа опубликован на сайте регулятора.

В рамках базового сценария мировая и российская экономика сумеют избежать новых шоков. Ключевая ставка в 2024 году составит 8,5-9,5%, но к 2026 году ее планируется вернуть в диапазон 5,5-6,5% годовых.

«Рост мировой экономики замедлится. Это будет сдерживать рост цен на большинстве товарных рынков. Введенные в отношении российской экономики санкции сохранятся на всем прогнозном горизонте. Товары российского экспорта на мировом рынке продолжат продаваться с дисконтом», – говорится в документе.

В 2026 году ожидается рост ВВП в 1,5-2,5%, а инфляция на уровне 4%.

При альтернативном сценарии активное разделение стран на блоки приведет к локализации производства и усилению санкций в отношении России. Рост мировой экономики замедлится, а цены на мировых товарных рынках пойдут вниз, считают специалисты ЦБ РФ. Тогда темпы роста российской экономики будут ниже, чем в базовом сценарии.

Инфляция может вырасти до 5,0-7,0% в 2024 году, но в 2025-м вернется к 4%.

Банк России просчитал и рисковый сценарий, при котором инфляция в мире продолжит расти. Колебания на финансовом рынке могут обернуться «масштабным бегством из рисковых активов».

«Результатом может стать мировой кризис, сопоставимый по масштабу с кризисом 2007-2008 годов. Для российской экономики возможно дальнейшее усиление санкционного давления. На фоне рецессии в крупнейших экономиках мировой спрос упадет. Цены на нефть существенно снизятся», – предположили в регуляторе.

Тогда экономика перейдет к восстановительному росту в 2,0-3,0% только в 2026 году. Инфляция в 2024 году взлетит до 11-13%, а ключевая ставка в связи с ужесточением денежно-кредитной политики – до 12,5-13,5% годовых. При таких условиях инфляция вернется к цели в 2025 году.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»