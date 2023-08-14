В России проверят цены кормов для животных

Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба проверят стоимость лекарств и кормов для животных после массовых жалоб россиян. Вопрос назвали социально значимым, поскольку домашние животные есть у 57% российских семей.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру и ФАС проверить, из чего складывается цена на еду и препараты для домашних животных. По данным комитета, в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, домашние животные есть у 57% семей.

Думский комитет получил множество жалоб от россиян на резкий рост цен. Оба ведомства ответили, что начинают проверку, написали «Известия» после знакомства с письмами. По данным ФАС, в России в 2023 году продано отечественных и импортных кормов для кошек и собак на 0,5% меньше, чем в 2021-м.

ФАС России направила запросы производителям кормов и ветпрепаратов, чтобы понять, нужно ли принимать антимонопольные меры. Запросы в отраслевые ассоциации ушли для оценки ситуации на рынке, которая могла повлиять на ценообразование.

Депутат Бурматов считает, что подорожание еды и лекарств для животных – продолжение санкционного давления на Россию. Он не исключил, что осенью может случиться новый скачок цен.

«Доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов. Импортные производители не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов», – сказал депутат.

Москва, Наталья Рязанова

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