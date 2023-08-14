В Казахстане начнут растить бананы в промышленных объемах

В Казахстане построили тепличный комплекс для выращивания бананов в промышленных объемах. Первый урожай планируют собрать через 6-8 месяцев, рассказали в министерстве сельского хозяйства республики.

Турецкая компания GenGroup Qazaqstan будет выращивать на площади в 5,3 га бананы специального сорта. Его вывели для климатических условий Казахстана. Ожидается, что первый урожай соберут уже через 6-8 месяцев.

Компания намерена расширять производство и построить теплицы еще на 5 га. Тогда в год можно будет собирать до тысячи тонн бананов. В теплицах также отведено место для выращивания помидоров и клубники.

Проект на первом этапе обошелся в четыре миллиона долларов. Теплицы оснащены современным оборудованием: климат-контролем, системой адаптивного питания, построены на основе высокопрочных конструкций.

В Эквадоре почти 50 тыс. га банановых посадок находится под угрозой из-за перепада температур и засухи. Именно из этой страны в Россию поступает основной объем бананов. В последние годы на российский рынок завозят около 1,3-1,5 млн тонн этого фрукта в год.

Астана, Наталья Рязанова

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