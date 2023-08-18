В России хотят блокировать средства бизнеса за незаконный вывод денег из страны

В России предложили блокировать средства и имущество бизнеса, который незаконно выводит деньги за рубеж. Об этом говорится в протоколе решения общественного совета Роспотребнадзора.

«Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями», – говорится в документе.

В качестве примера недобросовестности бизнеса упомянули ситуацию с отключением онлайн-сервисов автоконцерна Mercedes-Benz в России. Как указал зампред общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов, это не единичный случай, пишут «Известия».

«Практически все иностранные компании, которые продавали сложные технические товары, уходя из России, не предпринимали шагов, которые требует наше законодательство по защите прав потребителей. Да, с Роспотребнадзором нам удалось пресечь некоторые недобросовестные практики по уходу бизнеса, но на всё внимание не хватило», – пояснил Павлов. Он добавил, что проблема остается актуальной, тем более что у многих этих компаний пока остаются счета в России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»