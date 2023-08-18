В России проведут массовые проверки золотодобывающих компаний

Прокуратура проверит состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране. Соответствующее поручение подчиненным дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о «предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности».
Кроме того, сотрудники прокуратуры проверят наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр.
Вместе с тем, будет уделено внимание вопросам в области охраны окружающей среды, а также соблюдению требований к консервации горных выработок и рекультивации земель после завершения добычи.
Прокуроры также проверят соблюдение правил распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube