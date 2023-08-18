В России проведут массовые проверки золотодобывающих компаний

Прокуратура проверит состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране. Соответствующее поручение подчиненным дал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о «предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности».

Кроме того, сотрудники прокуратуры проверят наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр.

Вместе с тем, будет уделено внимание вопросам в области охраны окружающей среды, а также соблюдению требований к консервации горных выработок и рекультивации земель после завершения добычи.

Прокуроры также проверят соблюдение правил распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.

Москва, Зоя Осколкова

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