«Везет контейнеры»: в Турции рассказали о грузе прибывшего с Украины судна

Сухогруз Joseph Schulte идет с Украины с грузом контейнеров, а не зерна, заявили в министерстве национальной обороны Турции.

«Сообщается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит зерновые. Данное судно загружено контейнерами, оно не перевозит зерно», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Турецкие телеканалы сообщили, что судно под флагом Гонконга Joseph Schulte везет зерно с Украины и уже проходит Босфор. По данным турецких СМИ, это первый груз продовольствия, вывезенный из украинских портов на Черном море после окончания действия зерновой сделки.

При этом Турция готова гарантировать безопасность судам с украинским зерном в проливах Босфор и Дарданеллы. Турецкое министерство обороны сообщило, что не видит препятствий для прохода коммерческих сухогрузов из украинских портов через проливы.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»