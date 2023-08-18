В Босфор вошло судно с зерном с Украины – СМИ

Сухогруз Joseph Schulte с украинским зерном вошел в пролив Босфор. Судно везет первый груз продовольствия из украинских портов после завершения зерновой сделки, передает турецкий телеканал NTV.
Контейнеровоз под флагом Гонконга долгое время находился в порту Одессы, но 16 августа вышел в море. Утром 18 августа он достиг Босфора и беспрепятственно вошел в пролив.
Накануне стали известно, что Турция готова гарантировать безопасность судам с украинским зерном в проливах Босфор и Дарданеллы. Турецкое министерство обороны подтвердило телеканалу, что не видит препятствий для прохода коммерческих сухогрузов из украинских портов через проливы.
После выхода Росси из черноморской инициативы поставки зерна с Украины сократились в 1,4 раза. Доходы Киева в связи с этим обвалились почти вдвое.
Москва, Наталья Рязанова
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