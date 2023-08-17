Турция откроет Босфор и Дарданеллы для судов с зерном с Украины

Турция предоставит беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы судам, вывозящим зерно с Украины. Первое такое судно уже вышло из порта, пишет портал Elips Haber со ссылкой на источник.

«Если судно прибудет, то будет пропущено через проливы», – сказал чиновник министерства национальной обороны Турции телеканалу Haber Global.

По разным данным, Украина пока не использует безопасный коридор. Другие источники утверждают, что первый груз зерна уже отправился из украинского порта.

Первый замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил о создании маршрута из портов Большой Одессы. По нему отправятся суда с зерном, которые были заблокированы в портах под украинским контролем.

Анкара, Наталья Рязанова

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