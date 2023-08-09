Доходы Украины от экспорта зерна рухнули почти вдвое

По данным украинской таможни и минсельхоза, поставки зерна из Украины сократились в 1,4 раза на фоне прекращения зерновой сделки в середине прошлого месяца. Доходы Киева в связи с этим обвалились почти в два раза.

В июле Украина экспортировала 2,3 млн тонн кукурузы, пшеницы и ячменя, что меньше июньских объемов на 38%, следует из статистики минсельхоза, передает РИА «Новости». Вдвое упали поставки на мировой рынок кукурузы, составив 1,1 млн тонн. Также значительно – на треть – сократился экспорт пшеницы, до 841 тыс. тонн.

Основное сокращение пришлось на экспорт через порты: в июле из них отправилось на 46,5% меньше зерна, чем в июне, – 1,67 млн тонн против 3,1 млн тонн. В итоге доходы Украины от экспорта зерна рухнули в 1,9 раза – с 712 млн в июне до 380,4 млн долларов в прошлом месяце.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»