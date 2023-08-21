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Понедельник, 21 августа 2023, 11:40 мск

Новости Экономика

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ВЦИОМ: об отсутствии сбережений сообщили около четверти россиян

Большинство граждан России предпочитают хранить деньги в национальной валюте. При этом у четверти россиян сбережений и вовсе нет. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Для большинства россиян предпочтительным способом хранения «свободных» денег остается национальная валюта: в июле 2023 г. 68% опрошенных заявили, что хранят сбережения в рублях, еще 6% отдают предпочтение доллару, по 4% – евро и другим иностранным валютам. Об отсутствии сбережений сообщили около четверти наших сограждан (27%)», – сообщили социологи.

Девалютизация сбережений наблюдается в РФ в течение последних полутора лет. В числе возможных причин – невыгодность валютных депозитов, риск их заморозки из-за санкций, вера в устойчивость национальной валюты, нежелание хранить наличную валюту.

Больше половины (58%) россиян следят за курсом доллара с разной периодичностью. Мужчины чаще проявляют интерес к этой теме, чем женщины.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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