Индия готовит запрет на экспорт сахара впервые за семь лет

Индия намерена в октябре запретить заводам продавать сахар за границу из-за низкого урожая тростника. Ожидается, что это решение вызовет новый скачок цен на мировых продовольственных рынках, пишет Reuters со ссылкой на правительственные источники.

В текущем сезоне сахарным заводам разрешили экспортировать только 6,1 млн тонн сахара. Сезон закончится 30 сентября, и тогда начнет действовать полный запрет на вывоз продукта, рассказали источники.

Местные цены на сахар уже взлетели до максимума почти за два года. Розничная инфляция в Индии в июле достигла 15-месячного максимума – 7,44%, продовольственная инфляция выросла до рекордных за три года 11,5%.

Более половины производимого в Индии сахара приходится на штаты Махараштра и Карнатака, в которых этим летом прошло вдвое меньше дождей, чем обычно. Ожидается, что производство сахара в сезоне 2023/24 годов снизится на 3,3% до 31,7 млн ​​тонн. Если засушливая погода сохранится, в сезоне 2024/25 посевные площади сахарного тростника сократят.

Агентство отметило, что на биржах в Нью-Йорке и Лондоне цены на сахар уже близки к многолетним максимумам. Запрет на вывоз сахара из Индии даст им новый импульс для роста и может вызвать новую волну инфляции на мировых продовольственных рынках.

Накануне Минпромторг РФ заявил, что ситуация с ценами на социально значимые товары в России стабильна. В начале августа региональные торговые сети согласились ограничивать наценки на основные социально значимые товары. В первую очередь это касается сезонных овощей, сахара, хлеба, молочной продукции.

Москва, Наталья Рязанова

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