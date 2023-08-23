Минпромторг назвал стабильными цены на социально значимые товары

Цены на социально значимые товары в России стабилизировались, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Он отметил, что «борщевой набор» подешевел после сбора нового урожая.

Данные приведены после того, как все регионы «отчитались» по ситуации. С 8 по 14 августа в сегменте продовольственных товаров цены мало изменились.

«На 14 августа по большинству социально значимых товаров ситуация нормальная. Новый урожай плодоовощной группы хороший, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле «борщевой набор» уже в начале августа начала снижаться», – приводит слова Евтухова ТАСС.

Набор для борща: капуста, морковь, лук, картофель дешевеют вторую неделю подряд. Заметнее всего снизилась цена на картофель. Также падают цены на гречку, подсолнечное масло, молочную продукцию, муку.

Эксперты предупредили, что ослабление рубля может повлечь рост цен на молоко, яйца и колбасные изделия. Фермерам приходится закупать ряд необходимых для производства товаров за рубежом. Заметнее всего на цену продуктов влияют затраты на корма и импортные лекарства для животных, содержание и ремонт иностранного оборудования.

Москва, Наталья Рязанова

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