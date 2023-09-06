Минсельхоз России заявил об угрозе срыва полевых работ из-за нехватки топлива

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил об острой проблеме с обеспечением аграриев топливом во время уборки урожая и высказал опасение, что дефицит ГСМ может остановить полевые работы. По его словам, нехватка топлива может привести к тому, что будут остановлены уборочная кампания и посев озимых, что станет «катастрофой».

«Нужно эту задачу решить, чтобы это (топливо – прим. ред.) появилось», – заявил Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, обращаясь к первому замминистра энергетики Павлу Сорокину.

Министр предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов, пока не будет стабилизирована ситуация на внутреннем рынке, передает «Интерфакс».

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил, что Минсельхоз заявил потребность в 500 тыс. тонн топлива для завершения полевых работ до ноября. По его словам, вопросы обеспечения аграриев горючим прорабатываются с нефтяными компаниями. В четверг, 7 сентября состоится встреча с участием вице-премьера Александра Новака, что закрепить договоренности, добавил Сорокин.

Напомним, в конце августа Новак заявлял об отсутствии дефицита топлива на внутреннем рынке России. Он добавил, что кабмин работает над тем, чтобы не допустить колебаний цен на топливо в стране.

Надо отметить, что стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также цена дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду в очередной раз обновили исторические максимумы. Бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 1,16% до 76 492 руб. за тонну, Аи-92 – на 0,48% до 65 472 руб. за тонну, дизтопливо – на 0,37% до 68 556 руб. за тонну.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»