В России почти треть матерей-одиночек получают меньше 15 тысяч рублей на члена семьи

В России почти четверть одиноких матерей одного ребенка и более трети женщин, самостоятельно воспитывающих двух детей, получают доход при расчете на каждого члена семьи меньше 15 тысяч рублей. По мнению профсоюзов, плохое материальное положение вынуждает женщин мириться с нарушениями трудовых прав и домашним насилием.

Согласно результатам исследования «Соблюдение трудовых прав женщин России», проведенного Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), среднедушевой доход в семьях, где у одиноких мам двое детей, в 36% случаев – меньше 15 тысяч рублей. Большинство участниц опроса – женщины в возрасте от 26 до 60 лет. Почти 84% респонденток работают, еще 14% являются работающими пенсионерками, 1,6% временно нетрудоспособны, например находятся в отпуске по уходу за ребенком, передает РБК.

В целом среди всех опрошенных доход на члена семьи от 15 тысяч до 30 тысяч рублей получают 45,7% семей, а 24,5% семей получают менее 15 тысяч рублей в расчете на одного члена семьи. Доходы у матерей с двумя детьми распределяются так: меньше 15 тысяч рублей – у 36% семей, от 15 тысяч до 30 тысяч – 44%; от 30 тысяч до 45 тысяч – 14%; свыше 45 тысяч – 6%.

«В семьях, где одинокая мать растит трех и более детей, доходы на каждого члена семьи еще ниже: 44% получают меньше 15 тысяч рублей, 39% – от 15 тысяч до 30 тысяч. От 30 тысяч до 45 тысяч удается получить 13%, еще 4% получают более 45 тысяч рублей», – говорится в статье.

В ФНПР обратили внимание на риски, которые обусловлены низкими доходами одиноких матерей. «Доходы российских женщин, работающих и самостоятельно воспитывающих двух и больше детей, настолько малы, что можно полагать, что российские женщины, имеющие детей, осознавая невозможность достойно зарабатывать, будут избегать развода даже в случае домашнего насилия, а также будут избегать увольнения в случае нарушений трудовых прав», – предполагают авторы. Опрос показал, что до 35% женщин сталкиваются с нарушением прав в сфере труда, однако признает это лишь каждая пятая женщина.

Москва, Зоя Осколкова

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