Молдавия планирует торговать газом из украинских хранилищ

Молдавия зимой сможет торговать газом на мировом рынке с учетом достаточных запасов, заявил министр энергетики страны Виктор Парликов. Кишинев рассчитывает закупить побольше топлива до сезонного подъема цен и хранить его на Украине, чтобы сэкономить.

«Мы уверены, что хранение газа на Украине по тем ценам, которые существуют там сейчас, позволит нам сэкономить, учитывая цены, которые мы ожидаем зимой. Теперь мы видим экономическую возможность», – сказал Парликов в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, Молдавии зимой будет достаточно 800-850 млн кубометров газа. В хранилищах в Румынии и на Украине находится более 400 млн кубов голубого топлива.

Парликов ранее озвучил результаты аудита долга Молдавии перед ПАО «Газпром» за поставленный газ. Из общей задолженности в 709 млн долларов Кишинев готов выплатить 8,6 млн, а остальную сумму намерен оспорить в суде.

«Газпром» отметил, что молдавские власти не согласовали с ними процедуру и компанию-аудитора, как это предусмотрено двусторонним соглашением. Поэтому «выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность задолженности». В компании напомнили, что размер задолженности подтвержден решением международного арбитража.

Председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что его удивила сумма по итогу аудита долга, поскольку только общая задолженность АО «Термоэлектрика» и АО «ТЭЦ-Норд» перед «Молдовагазом» достигает 46 млн долларов.

Кишинев, Наталья Рязанова

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