В России предложили ограничить переводы за рубеж в рублях

В России предложили ограничить объем рублевых переводов за границу. В настоящее время действует лимит только на вывоз валюты, но не рублей. В свою очередь эксперты финансового рынка указывают, что переводить деньги из РФ уже и так стало сложнее.

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить суммой 100 млн рублей в дополнение к действующим 1 млн долларов в месяц объем переводов за границу, пишут «Известия». По словам Костина, имеются примеры перевода рублей в банки Армении, где эти средства конвертируются в западные валюты. О рассмотрении предложенного главой ВТБ варианта ограничений Центробанком или Минфином пока ничего не известно.

Введение новых ограничений, скорее всего, окажет психологическое воздействие, указывает заместитель завкафедрой инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ Андрей Столяров. «Понятно, что перевод рублевых средств в дружественные страны может подразумевать, что эти средства будут обменены на валюту, – пояснил эксперт. – Поэтому теоретически возможно, что такое ограничение может снизить поток средств, но оно не является определяющим фактором в данном контексте. Объем рублевых переводов такого рода невелик и не является определяющим».

По его мнению, более существенным фактором стали сегодня переводы криптовалюты. Столяров считает, что объем цифровых операций значительно больше. Для контроля за оттоком средств из России необходимы политическая воля и оценка того, как жесткие меры могут повлиять на возможность ведения внешнеэкономической деятельности.

«Вместе с тем ограничения на переводы рублей, скорее всего, не будут работать на укрепление доверия к национальной валюте, которая и так в последнее время испытывает сложности в связи с резкими изменениями курса», – отметила глава Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Кроме того, иностранные банки должны быть заинтересованы в приобретении у российских резидентов рублей с целью последующего приобретения валюты за рубежом, но такая практика едва ли получила широкое распространение.

Тем временем, игроки финансового ранка уже заметили, что переводить деньги из России уже стало сложнее. Помимо новых требований к выводу капиталов за рубеж, действуют ограничения, которые вводят иностранные правительства, а также отдельные организации. То есть давление получается двойным, и преодолеть его непросто.

Москва, Зоя Осколкова

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