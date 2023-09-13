В России сокращается разрыв между зарплатами бедных и богатых

В России сокращается разница между самыми низкими и наиболее высокими средними заработными платами. Показатель снизился до 7,7 раза – 22,7 тысячи против 173,7 тысячи рублей. Об этом говорится в исследования FinExpertiza, результаты которого опубликовали «Известия».

Неравенство зарплат в 2023 году сократилось до минимума с 2019 года. При этом до пандемии показатель неуклонно снижался, но в 2021 году с началом восстановительного роста экономики повысился до 7,9 раза. Десять лет назад разрыв в доходах составлял 9,03 раза.

В настоящее время наиболее существенное неравенство в зарплатах, по данным исследования, наблюдается в Москве, где доходы отличаются в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тысячи рублей). Также высокая дифференциация оплаты труда – в Астраханской области (в 7 раз), Санкт-Петербурге (в 6,8 раза), Подмосковье (в 6,5 раза) и Амурской области (в 6,2 раза).

Кроме того, разница в доходах зависит от отрасли: наибольшее неравенство фиксируется в области информации и связи (разница в 11,4 раза), в сфере персональных услуг (в 11 раз), в финансах и страховании (10,5 раза). Минимальный разброс, по данным аналитиков, в сельском хозяйстве – в 5,1 раза.

Зарплатное неравенство понемногу уменьшается за счет более высокого роста трудовых доходов у тех, кому обычно платят немного, считает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «В первую очередь это связано с существенным повышением МРОТ, очередная индексация которого в 2024 году должна способствовать дальнейшему сглаживанию неравенства в оплате труда. Кроме того, повышению заработков линейного персонала содействует дефицит рабочей силы», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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