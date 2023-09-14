Аналитики выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья

Чтобы ощущать себя счастливыми, россиянам нужен доход около 200 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы – у жителей мегаполисов. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

В опросе, проведенном полгода назад, респонденты говорили о меньшей сумме, которая им нужна для счастья, – 195 тысяч рублей. Таким образом, с марта показатель вырос на 2,5%.

«На первом месте по ожиданиям – Москва, здесь для счастья нужно 265 тыс. руб. в месяц. Второе место делят Санкт-Петербург и Владивосток – по 230 тыс. руб. Далее следуют Хабаровск (220 тыс. руб.) и Ростов-на-Дону (218 тыс. руб.). Самые скромные «счастливые» суммы – в Ярославле и Барнауле (по 177 тыс. руб.), в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тыс. руб.)», – , передает РБК

Мужчинам нужно больше денег для счастья, чем женщинам, – 222 тыс. и 175 тыс. руб. соответственно. Самые низкие запросы у молодежи до 24 лет – 155 тыс. руб. При этом, чем больше человек зарабатывает, тем больше ему нужно, чтобы чувствовать себя счастливым: 155 тыс. руб. у россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 260 тыс. руб. у тех, кто получает более 80 тыс. руб. в месяц.

В опросе приняли участие 2,5 тысячи жителей свыше 500 населенных пунктов старше 18 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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