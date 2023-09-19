Украина накопила достаточно газа на зиму

Минэнерго Украины объявило, что в подземных хранилищах достаточно газа для отопительного сезона. Но проблемы нехватки топлива не отпали. Верховной раде предложили использовать заключенных как дополнительный источник электроэнергии.

«По состоянию на 19 сентября общий объем природного газа в подземных хранилищах достиг 14,7 млрд куб. м. План по достижению баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

В Верховную раду внесли законопроект о привлечении заключенных к выработке электричества с помощью велогенерационных установок. В обмен осужденным предлагается сократить срок заключения.

Автор инициативы указал, что нужно мотивировать 50 тыс. заключенных. Если они будут выполнять установленные минюстом нормы энергогенерации, то за год смогут снизить срок заключения на 30 дней.

В законопроекте отмечено, что новшество может принести двойную пользу. Государство также сможет сэкономить расходы на содержание заключенных, поскольку они покинуть места отбывания раньше срока, передает «Вести.ру».

Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий призвал украинцев не спешить избавляться от электрогенераторов, а лучше докупить еще. В предстоящем отопительном сезоне они могут пригодиться, поскольку нет гарантий, что всем гражданам хватит света и тепла.

Киев, Наталья Рязанова

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