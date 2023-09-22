В Польше предложили ЕС скупать зерно у Украины и отправлять в Африку

Евросоюз может скупать украинское зерно и отправлять в страны Африки, где нарастает потребность в продовольствии. Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш предложил эту меру как способ остановить поток нелегальных мигрантов в Европу.

«Мы предлагаем Европейскому союзу интервенционную скупку зерна с Украины и отправку его в Северную Африку, туда, где этот голод является причиной миграции», – сказал политик в эфире радиостанции RMF FM.

Поставки зерна с Украины в Польшу стали причиной накала отношений между двумя странами. По данным польского МИД, до февраля 2022 года на польский рынок поступало менее 1% урожая украинского зерна, поскольку в стране хорошо развит собственный аграрный сектор. Когда стартовала черноморская инициатива, ситуация резко изменилась и не на пользу Польше.

«За первые четыре месяца 2023 года из Украины в Польшу было экспортировано в 600 раз больше пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбоям на рынке и потерям для польских фермеров», – сказал глава польского МИД Збигнев Рау в беседе с Politico.

До этого большая часть украинского зерна шла в страны Африки и Азии. Зерновая сделка должна была помочь снова наладить эти поставки, но оказалась «схемой, позволяющей неограниченно продавать зерно на польском рынке», заявил министр.

Вопреки решению Брюсселя Варшава 15 сентября объявила о продлении запрета на ввоз украинского зерна. К заявлению Польши присоединились Венгрия, Словакия, Румыния. Украина обвинила соседей в дискриминации, подала иск в ВТО и пригрозила запретить импорт овощей и фруктов из Польши.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»