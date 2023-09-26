В России подсчитают занятых в теневом секторе и заставят регионы обелить рынок труда

Министерство труда разработало методику для расчета числа занятых в теневом секторе экономики. На основе полученных данных региональным властям установят KPI по «легализации» таких граждан. Таким образом, за три года планируется обелить до трети работающих «в серую» россиян.

Власти озаботились проблемой теневой экономики в том числе в контексте обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на налог на доходы физических лиц. Минтруд предложил формулу расчета потенциальной величины теневой занятости, пишет РБК.

Расчет показателя потенциальной численности граждан в теневой занятости будет осуществляться в два этапа, следует из проекта методики. Первый этап – это определение количества неработающих лиц в трудоспособном возрасте. Для этого из численности застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) неработающих лиц (их количество на начало 2022 года оценивалось Фондом ОМС в 80,9 млн) вычтут количество застрахованных по ОМС детей (до 15 лет включительно), а также пенсионеров.

Второй этап – определение потенциальной численности теневого сектора. Для этого из показателя предыдущего этапа вычтут суммарную численность россиян, имеющих основания не работать. В эту категорию входят матери в декрете, инвалиды I и II групп, школьники и студенты, заключенные и другие.

В результате указанного расчета Минтруд в идеале должен прийти к оценке численности граждан, которые работают без оформления трудовых отношений, а также без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.

Базовый KPI по снижению серого сектора будет находиться на уровне не более 30% от потенциальной численности граждан в теневой занятости на трехлетний период в равном размере для всех субъектов. Предполагается, что в первый год регионы должны будут выполнить 20% целевого показателя, во второй год довести степень выполнения до 50%, а в третий год – до 100%.

Москва, Зоя Осколкова

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