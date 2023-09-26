В России вырастут зарплаты у президента и министров

В России с 1 октября вырастут заработные платы президента, председателя правительства, министров и руководителей отдельных ведомств. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, зарплаты отдельных категорий государственных служащих будут проиндексированы на 5,5%.
В частности, вырастет заработок президента и премьер-министра, а также зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.
Кроме того, еще двумя указами глава государства повысил зарплаты генеральному прокурору РФ и председателю Следственного комитета.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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