В России вырастут зарплаты у президента и министров

В России с 1 октября вырастут заработные платы президента, председателя правительства, министров и руководителей отдельных ведомств. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, зарплаты отдельных категорий государственных служащих будут проиндексированы на 5,5%.

В частности, вырастет заработок президента и премьер-министра, а также зампредседателя Совета безопасности, руководителей министерств, ведомств и других федеральных чиновников.

Кроме того, еще двумя указами глава государства повысил зарплаты генеральному прокурору РФ и председателю Следственного комитета.

Москва, Зоя Осколкова

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