Количество новых брендов в торговых центрах РФ сравнялось с числом ушедших

В Россию пришли новые международные бренды на смену тем, кто решил оставить российский рынок с началом СВО. Число новых наименований сравнялось с количеством тех, кто покинул страну. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Nikoliers.

По данным аналитиков, с начала 2022 года 140 международных брендов так или иначе изменили статус работы на рынке РФ. Лишь 32 компании полностью свернули бизнес в России.

Около 50 возобновили свою деятельность после продажи или передачи бизнеса под российское управление, 55 брендов все еще находятся в состоянии «временной приостановки деятельности».

За это время российский рынок пополнился 27 новыми брендами. Большинство из них пришли из Турции, Ливана и Белоруссии. Также есть бренды из Италии, США, Эстонии, Китая, Австралии и Казахстана.

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться как выход на рынок новых иностранных брендов, так и территориальное развитие уже присутствующих. О своем намерении начать работу в РФ в течение следующих нескольких лет объявили еще 45 брендов из Ирана, Индии, ОАЭ и Южной Кореи.

Москва, Зоя Осколкова

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