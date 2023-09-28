Китай снял 15-летний запрет на ввоз свинины из России

Китай разрешил ввозить в страну свинину из России. Импорт российской свинины был запрещен китайской таможней с 2008 года, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Ограничения на ввоз свинины из России, установленные объявлением от 2008 года, больше не применяются», – говорится в сообщении.

В Китае учли работу российских специалистов по контролю африканской чумы свиней. Позже китайская таможня составит инспекционные и карантинные требования к российской свинине.

Россельхознадзор напомнил, что с 2013 года работал над тем, чтобы свинину из России вновь допустили на китайский рынок.

Москва, Наталья Рязанова

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